La Asd Gioiese 1918 è lieta di annunciare di aver raggiunto l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Vincenzo Miliziano, Claudio Ferrante, Gabriele Gucciardi e Marzio Casadidio.

Vincendo Miliziano, terzino classe 2002, cresciuto nel settore giovanile del Palermo, proviene dal Lamezia terme in Serie D.

Claudio Ferrante, trequartista 2002, ha mosso i primi passi calcistici in settori giovanili importanti come Bari e Torino, per poi giocare tra i grandi nel Bisceglie in serie C e Termoli in D.

Gabriele Gucciardi è un difensore classe 2005, giovane d’età ma già con svariate esperienze in settori giovanili di rilievo, quali Latina, Frosinone, Roma, Viterbese. Ha già esordito in serie D con l’Aprilia calcio.

Marzio Casadidio è un talentuoso esterno classe 2004, cresciuto calcisticamente nel Pontedera , società con cui ha esordito in Serie C.

La società augura a Vincenzo, Claudio, Gabriele e Marzio, il benvenuto nella famiglia Gioiese con l’augurio di una stagione ricca di soddisfazioni