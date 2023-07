La Academy A.S.D. Taurianova calcio presenta la nuova maglia alla presenza del sindaco Roy Biasi. Il nuovo stadio fondamentale per il salto di qualità

Erano presenti al Bla’ Bla’ l’intera giunta comunale. Tanti tifosi ed imprenditori locali



È toccato al presidente della gloriosa taurianovese Francesco Longo presentare alla città, alla tifoseria agli imprenditori locali, con la presenza dell’intera giunta comunale di Taurianova guidata dal sindaco Roy Biasi la nuova maglia per Il prossimo campionato di I° categoria. Nei locali del rinomato ristorante “Bla Bla’ . L’ incontro è servito per fare il punto sulla realizzazione delle strutture sportive al cui progetto sta lavorando Il consigliere comunale con delega allo sport Raffaele Scarfo’. Biasi è stato chiaro, al “Tony Battaglia sarà realizzato un terreno di gioco omologato per la categoria attuale.

L’amministrazione punta a ristrutturare il campo di gioco di San Martino. Infatti nei prossimi giorni ci sarà un incontro operativo con un delegato del credito sportivo per presentare un progetto esecutivo per fine anno. Inutile ricordare che il cambio di salto in una categoria superiore è indispensabile un nuovo stadio, in grado di contenere la numerosissima tifoseria locale. Uno stadio omologata dai vertici del calcio per puntare al salto di qualità. Longo è stato chiaro senza lo sforzo economico della giunta Biasi non ci può essere la costruzione di una squadra competitiva per il salto in una categoria superiore. Sullo stessa lunghezza d’onda, Alessio Viola, bandiera locale dei colori giallorossi. All’incontro hanno preso la parola Silvio Legato. Tanti i tifosi ed imprenditori presenti alla presentazione della maglia giallorossa. Tanti i progetti calcistici in favore dei giovani, vera risorsa per costruire il futuro per i prossimi anni.