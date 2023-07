La A.S.D. Cittanova Calcio comunica di aver definito l’ingaggio del calciatore Cristian Matias Zarich per la stagione sportiva 2023/2024. Un tassello importante per lo scacchiere tecnico – tattico del collettivo giallorosso che sarà chiamato a disputare il prossimo campionato regionale d’Eccellenza. Zarich, forte esterno destro d’attacco di origine argentina, classe ’97, proviene da una brillante esperienza in forza all’A.C. Locri 1909 dove ha evidenziato significative qualità sportive e umane. Un colpo di mercato che si innesta in un organico già strutturato e di elevato spessore tecnico.

“Stiamo lavorando alla costruzione di un progetto sportivo che possa vedere di nuovi protagonisti i nostri colori – ha affermato il Presidente Guido Contestabile – e siamo convinti che le operazioni condotte in porto fino ad oggi vadano nella direzione giusta. La sinergia tra la componente dirigenziale e l’area tecnica si sta dimostrando proficua è assolutamente totale. L’ingaggio di Cristian Zarich è un ulteriore tassello di qualità per il mosaico di mister Graziano Nocera che rinnova l’impegno della Societa’ per il percorso calcistico del prossimo futuro. Al calciatore gli auguri di buon lavoro e il benvenuto all’interno della famiglia giallorossa”. Intanto, ha già preso il via la campagna abbonamenti in vista della prossima stagione. L’entusiasmo registrato in questa prima fase di vendita conferma il grande attaccamento della comunità di Cittanova nei confronti della sua squadra di calcio.