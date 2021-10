È ormai di dominio pubblico la proposta dell’On. Francesco Cannizzaro d’intitolare un’importante strada di Reggio Calabria a Jole Santelli, lanciata sui social media in occasione del primo anniversario della prematura morte della Governatrice.

Una proposta che tutto il CentroDestra condivide e se ne fa dunque ulteriore portavoce, sebbene il deputato reggino abbia già personalmente inoltrato al Sindaco Falcomatà formale richiesta affinché una delle principali arterie comunali reggine porti il nome della prima Presidente di Regione donna.

Una figura solare, umana, eticamente ineccepibile e dal grande spessore politico, che pubblicamente ha più volte confessato l’amore per la Città di Reggio indicandola come sua “seconda casa”, è senza dubbio meritevole di un’azione commemorativa di tale portata, che possa trasmettere anche emozioni dal carattere fortemente istituzionale e quei valori di identità ed attaccamento alla Calabria che Jole riusciva ad incarnare alla perfezione.

Invitiamo il Sindaco, pertanto, a prendere in considerazione la cosa il prima possibile, trasferendola agli organi preposti.

“Solo chi non ha lasciato buoni esempi muore per sempre.”

Federico Milia

Antonino Caridi

Antonino Maiolino

Demetrio Marino

Giuseppe De Biasi

Saverio Anghelone

Massimo Ripepi

Guido Rulli

Nicola Malaspina