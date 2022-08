ITALEXIT CON PARAGONE

PRESENTATE LE FIRME E LA LISTA DEI CANDIDATI CAMERA E SENATO

Oltre tremila sottoscrittori da tutta la Calabria hanno firmato perché Italexit con Paragone possa partecipare alle elezioni nazionali del 25 settembre. Forti di questo esaltante risultato, guidati dal Coordinatore regionale, Massimo Cristiano, i candidati e dirigenti si sono recati presso la Corte d’Appello di Catanzaro, per presentare le firme e le liste Camera e Senato per la Circoscrizione Calabria. Il voto a Italexit è il vero “voto utile”. Sarà una formula abusata, ma è un voto utile realmente, per molti motivi: anzitutto, tutti i candidati sono espressione del territorio, molti sono Consiglieri Comunali in carica, non sono paracadutati dall’alto per ottenere una poltrona sicura, ma provengono da due anni di militanza e hanno contribuito con la loro attiva partecipazione al consolidarsi di Italexit nella nostra regione. La nostra formazione è l’unico partito antisistema che, secondo i principali sondaggi nazionali, è attestato ampiamente sopra la soglia di sbarramento del 3% (i dati in nostro possesso dicono che siano ben oltre.. ). Destra, sinistra, un fantomatico centro: oramai sono categorie che non reggono l’impatto della Storia, mentre noi amiamo concentrarci sul dissesto della sanità, regionale e nazionale, sulla vergognosa strumentalizzazione di presunte emergenze, sulla limitazione dei diritti per chi non aderisse alla campagna vaccinale. È anche l’unico partito che ha in programma, lo stop invio armi in Ucraina, l’abolizione del Green Pass e gli obblighi vaccinali, che riteniamo un grave attentato alle libertà individuali sancite nella Costituzione, l’unico che intende smarcarsi dalla folle tecnocrazia di Bruxelles e dalle sue scelte scellerate, per una piena sovranità nazionale e monetaria, per rilanciare il potere d’acquisto degli italiani, oramai crollato.A chi pensa che il non voto rappresenti un’efficace arma di protesta, diciamo che tutto ciò sarebbe controproducente, e sarebbe solo una minoranza a decidere chi ci debba rappresentare. E così prevarrebero i soliti noti. Ecco perché andare a votare, ecco perché votare Italexit!

Di seguito la lista dei candidati ITALEXIT CON PARAGONE CALABRIA:

COLLEGIO PO1 CALABRIA CAMERA

1(capolista) Massimo Cristiano

2 Angela Barresi

3 Giuseppe Antonio Germanò

4 Maria Pangallo

UNINOMINALI CAMERA

01 Carolina De Leo

02 Anna D’Agni

03 Giuseppe Gigliotti

04 Domenico Antonio Greco

05 Pietro Vincenzo Marcianò

COLLEGIO P01 CALABRIA SENATO

1(capolista) Raffaele Vena

2 Antonella Stranieri

3 Francesco Fabbiano

4 Maja Schiavone

UNINOMINALI SENATO

01 Katerina Beltot

02 Ernesto Lamanna