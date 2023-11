«Mi auguro che al più presto si faccia luce e giustizia sull’assassinio della dottoressa Francesca Romeo a Santa Cristina d’Aspromonte e sul contestuale ferimento del marito, come lei medico». Lo afferma, in una nota, il senatore Nicola Irto, segretario del Partito Democratico della Calabria, che aggiunge: «A nome di tutto il Pd della Calabria, esprimo sentite condoglianze e piena vicinanza alla famiglia della dottoressa Romeo e all’Ordine dei Medici della provincia reggina». «Davanti all’episodio, la nostra comunità regionale, onesta e operosa, resta unita nella lotta contro la violenza criminale, che – conclude il senatore Irto – non appartiene affatto al popolo calabrese».