Inzaghi “Con Juve serve Lazio perfetta, match decisivo”

ROMA (ITALPRESS) – “La partita di domani arriva nel momento giusto, le due squadre hanno defezioni. E’ una gara decisiva per la classifica e viene dopo la sconfitta di Bologna. Per tenere testa alla Juventus servirà la partita perfetta”. Lo ha detto Simone Inzaghi in conferenza alla vigilia di Juventus-Lazio. Il tecnico biancoceleste si è soffermato anche sulla situazione dell’infermeria che in qualche modo ne condizionerà le scelte. “Le assenze di Radu, Luiz Felipe e Lazzari sono difficoltà oggettive. Abbiamo provato qualcosa in allenamento. Domani deciderò con tranquillità”, ha dichiarato Inzaghi, che sul suo futuro sulla panchina della Lazio continua a dimostrare grande serenità. “Non c’è nessun problema sul rinnovo. Col presidente c’è sintonia”, ha tagliato corto per poi affrontare il caso legato al match non disputato contro il Torino: “Si sono già espresse le società coinvolte. Dovremo fare tutti più chiarezza e spero lo si faccia al più presto”.

(ITALPRESS).