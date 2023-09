La società nasce dal raggruppamento di diversi rami d’azienda presenti da oltre 30 anni nei settori delle costruzioni, impianti e della siderurgia metallica industriale: si occupa quindi, nella fattispecie, di costruzioni generali, impianti tecnologici, serre altamente tecnologiche e per colture protette, carpenteria metallica industriale ed impianti per la produzione di energia rinnovabile.

Unisce l’esperienza trentennale dei vari settori con le tecniche alternative di produzione di energia, sfruttando le più avanzate tecnologie in ambito di energia rinnovabile ed efficienza energetica. Costruiamo impianti per la produzione di energia ad alta innovazione tecnologica.

Sosteniamo e valutiamo l’evoluzione strutturale delle aziende che in tutto il mondo ci scelgono per avviare un processo di innovazione tecnologica.

La società, forte di una rete di partnership con i più grandi gruppi leader del settore a livello nazionale ed internazionale, garantisce consulenza, vendita, realizzazione e manutenzione di impianti ad alta efficienza per l’energia e per l’industria, con personale altamente qualificato e specializzato per ogni fase di sviluppo del progetto.

Svolge la sua attività in Italia ed all’estero?

Parte attiva del gruppo internazionale Led of Luna con sede a Bangkok, la società R-Power ha finalizzato una serie di commesse che la porteranno ad eseguire importanti lavorazioni in Marocco, Kenia, Algeria, Oman e Mauritania.

Inoltre, a seguito JVA con il gruppo arabo Alintissar Daouliya, è stato chiamato ad operare in Jamaica per la realizzazione di 600 impianti residenziali in una nuova struttura ricettiva del gruppo.

Di cosa parliamo? Italia

Recentemente stiamo assistendo ad un periodo di incertezza politico economica, che sta inevitabilmente impattando sul costo di diverse materie prime e sulle bollette di casa. Consci di una transizione energetica che si afferma essere una necessità, e non più una scelta, sempre più cittadini stanno pensando di soddisfare in autonomia il proprio fabbisogno energetico, attraverso lo sfruttamento di fonti alternative e rinnovabili.

Spesso questa tendenza si concretizza nella partecipazione a vere e proprie comunità energetiche, con l’obiettivo di promuovere un modello energetico sostenibile.

Con comunità energetica si intende un insieme di persone che, dotate di uno o più impianti di produzione energetica locale, cooperano nel produrre, consumare e condividere energia pulita e rinnovabile.

La società nel piano industriale 2023 – 2028 si è posta l’obiettivo di accelerare l’innovazione e guidare la sua clientela nella transizione energetica, accelerando il processo di diffusione delle comunità energetiche rinnovabili.

Offriamo soluzioni e i servizi per dar vita e far crescere in modo virtuoso la comunità energetica: dalla realizzazione degli impianti fotovoltaici alla creazione e gestione tecnico/economica della comunità stessa, dal monitoraggio dello stato di salute della comunità agli stimoli all’elettrificazione dei consumi attraverso tecnologie efficienti (pompe di calore, piani cottura a induzione ecc.) e piattaforme digitali. Per rendere ogni comunità energetica un vero e proprio ecosistema efficiente e sostenibile.

In questo modo rendiamo i cittadini stessi protagonisti di una propria transizione energetica, sfruttando altresì i benefici economici e sociali che ne derivano: è la comunità stessa, infatti, a fornire ai propri membri energia rinnovabile a prezzi decisamente più accessibili rispetto a quanto offre il mercato energetico tradizionale.

La logica dell’autoconsumo risulta così ancora più efficace quando attuata in forma collettiva, all’interno di condomini o comunità energetiche locali.

L’obiettivo di queste comunità è dunque molto più di un semplice vantaggio economico: la produzione e il consumo dell’energia a km zero favorisce quello che è il recupero delle relazioni con l’ambiente, attraverso l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile. In questo modo si punta alla realizzazione di un sistema economico e sociale che sia sostenibile per le presenti e future generazioni.

L’Italia come paese, sta avendo il suo ruolo nel processo della transizione energetica anche attraverso le comunità energetiche, sia con realtà già stabilmente sviluppate sul territorio, sia con progetti che verranno alla luce nei prossimi anni.

E nelle conclusioni

La R-Power, continuerà in maniera ferma e diretta la sua attività di aggregazione e condivisione del proprio progetto strategico industriale, indirizzando la propria attenzione con progetti mirati e ponendo la propria attenzione sulle esigenze delle regioni attualmente indietro con tale sistema di sviluppo energetico. Invece per l’Africa, continente che la vede attualmente in prima linea, continuerà la propria attività di progetti per la produzione di energia elettrica.