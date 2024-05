Il vicepresidente della Commissione “Bilancio” e consigliere del Pd Raffaele Mammoliti ha presentato un’istanza al governatore della Calabria per chiedere interventi urgenti a tutela dei lavoratori in vista della stagione estiva.

“I profondi cambiamenti climatici impongono a chi possiede ruoli di governo ai vari livelli ad assumere provvedimenti per tutelare la salute dei lavoratori esposti al rischio nei luoghi di lavoro ad una prolungata esposizione al sole. L’aumento delle temperature che si registrano nella nostra regione in estate, ormai da diversi anni, desta vera preoccupazione e allarme e purtroppo già nel passato siamo stati costretti a registrare delle morti nei luoghi di lavoro della Calabria soprattutto nei comparti più a rischio, come agricoltura e edilizia. Per tali ragioni ho presentato un’apposita istanza al Presidente Occhiuto per chiedere l’adozione ogni utile e tempestivo provvedimento volto a tutelare i lavoratori che svolgono la loro attività in condizioni dì prolungata esposizione al sole. Auspico pertanto un tempestivo provvedimento da parte del governo regionale”.