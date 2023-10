Inferno di fuoco a Bagnara Calabra. FOTO E VIDEO

Le fiamme minacciano il centro abitato



Le fiamme stanno minacciando Bagnara Calabra. A prendere fuoco il costone che sovrasta la zona di Marinella ed il porto. Le fiamme sarebbero partite, appunto, dalle colline per poi raggiungere il centro abitato e sono arrivate anche al cimitero. Alcune case, della Marinella, sono state evacuate per metterle in sicurezza. massiccio l’intervento delle squadre dei vigili del fuoco, una ventina di uomini con dieci mezzi, arrivati da tutta la provincia oltre che dal comando di viale Europa a Reggio Calabria.