Indottrinamento mafioso dei minori. intervento di Marilina Intrieri all’ università di Istanbul sui casi calabresi

“Nella giornata del 4.12.2020 in Webinar presso ‘ Università MEF di Istanbul, Facolta ‘ di Giurisprudenza, l’ex Garante dell’ infanzia e dell’adolescenza della Regione Calabria, Marilina Intrieri, presidente nazionale di Child’s Friends, ha partecipato alla lezione della materia “introduction to italian law” tenuta dall’illustre docente italiana, Profssa Paola Todini, dal titolo” la figura del GARANTE dell’ Infanzia e dell’adolescenza e l’attività di tutela dei minori figli di genitori della criminalità organizzata. L’ intervento di Marilina Intrieri alla lezione si è incentrato su alcuni casi di minori, figli di genitori della criminalità organizzata, oggetto di segnalazioni da Lei svolte, da Garante dell’ infanzia, sulle violazioni del diritto alla educazione e alla sana crescita psicofisica di fanciulli indottrinati dai padri boss di ‘Ndrangheta alla mafia,sulla violazione del diritto alla vita di un minore di tre anni ucciso bruciato insieme al nonno nell’ ambito di un regolamento di conti, sul caso di un femminicidio di una madre di figli minorenni e di una fanciulla minorenne. Sono stati esposti provvedimenti giudiziali di allontanamento dei minori, assunti in via d’ urgenza e inaudita altera parte, dai tribunali per i minorenni di Reggio Calabria e di Catanzaro. La partecipazione alle lezioni di figure istituzionali dal profilo pre e meta giurisdizionale come quello delle Autorità Garanti e dal profilo giurisdizionale di magistrati, avvocati e altre figure tecniche e’ un innovativo metodo proposto dalla importante Universita’ Turca nell’ambito di una interessante offerta formativa di molteplici corsi di Laurea in lingua inglese. Sull’argomento della tutela dei minori di mafia la casa editrice ADMAIORA già nel 2016 pubblico’ il testo scientifico dal titolo ” indottrinamento mafioso e responsabilità genitoriale, l’orientamento del tribunale per i minorenni di Reggio Calabria” a cura del prof. M. Filippelli inerente L ‘ attività di tutela di soggetti particolarmente fragili, appunto i minori di mafia, in una stagione particolarmente proficua in Calabria, portata avanti, nei rispettivi ambiti, dai tribunali per i minorenni calabresi e dall’allora Garante dell’ infanzia Marilina Intrieri che suscitò grande interesse anche nella commissione parlamentare sui fenomeni mafiosi