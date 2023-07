Mercoledì 2 agosto, alle ore 12:00, presso Palazzo San Nicola, si terrà un importante incontro di sinergia tra il Comune di Palmi, la Fondazione Varia di Palmi e gli operatori del settore commerciale, ricettivo e della ristorazione.

L’obiettivo dell’incontro è di instaurare un dialogo costruttivo per massimizzare le opportunità legate alla Varia di Palmi 2023. Si discuterà delle attività programmate, delle aspettative in termini di afflusso di visitatori e della migliore organizzazione possibile per sfruttare al massimo queste opportunità.

Parteciperanno all’incontro esperti di marketing e comunicazione, che forniranno consigli e strategie utili a promuovere efficacemente le singole attività e il territorio nel suo complesso. Sarà inoltre discussa l’opportunità di modulare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, per adeguarli alle esigenze dei visitatori e massimizzare i benefici economici di questo periodo di grande affluenza.

“Questo è un momento importante per la nostra comunità,” ha dichiarato Daniele Laface il Presidente della Fondazione Varia di Palmi, “Abbiamo la possibilità di lavorare insieme per garantire che il successo della Varia di Palmi 2023 sia anche un successo per tutte le nostre attività locali. Se lavoriamo insieme, possiamo realizzare grandi cose.”

Invitiamo quindi tutti gli operatori commerciali, del settore ricettivo e della ristorazione a partecipare a questo incontro fondamentale. Questa è un’occasione per unire le forze e fare in modo che la Varia di Palmi 2023 sia un evento di successo per tutti, dal punto di vista culturale ed economico.

Con l’obiettivo di creare un clima di cooperazione e di beneficio reciproco, questo incontro segna un passo importante verso la realizzazione di un evento che promuova non solo la cultura e le tradizioni della nostra città, ma anche le sue eccellenze commerciali e ricettive.

L’augurio è che questo sia l’inizio di un percorso di crescita condiviso, che possa portare a Palmi non solo un’estate ricca di eventi, ma anche un futuro sempre più prospero.