SI registrano dei rallentamenti, lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, in direzione Villa San Giovanni a causa un incidente avvenuto al km 313,000, nel territorio comunale di Gizzeria in provincia di Catanzaro.

Per cause in corso di accertamento, il sinistro che ha coinvolto due veicoli, ha causato il ferimento di due persone.

Sul posto sono presenti Anas, il 118 e il soccorso meccanico per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.

+++AGGIORNAMENTO+++

Per consentire le operazioni di rimozione dei veicoli è stata temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione sud.

Il traffico viene deviato verso lo svincolo di Falerna, al km 305,500, con rientro allo svincolo di Lamezia Terme, km 321,600.