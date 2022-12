È di sette feriti tra cui uno grave il bilancio dell’incidente stradale avvenuto oggi sulla A2 nei pressi di Mormanno, nel Cosentino. Uno dei feriti, un ragazzo minorenne, è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Nell’incidente è rimasta coinvolta una sola auto sulla quale viaggiavano i feriti. Secondo una prima ricostruzione della vicenda, il mezzo è andato fuori strada e ha impattato contro un guard rail che avrebbe evitato il peggio. Il minore, che è quello più grave, sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo. I feriti provenivano dal Reggino ed erano diretti in Germania. Sul posto la polizia stradale, il personale dell’Anas e i vigili del fuoco che hanno lavorato intensamente per estrarre i feriti dalle lamiere. (Agi)