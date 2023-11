Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è intervenuta alle ore 4.40 circa su via dei Bizantini, nel comune di Lamezia Terme, per incidente stradale.

Nel sinistro coinvolte due pattuglie dei carabinieri che stavano effettuando dei controlli ad un veicolo, ed una autovettura BMW che transitando in direzione Lamezia Terme perdeva il controllo andando a collidere inizialmente contro un cancello e di rimbalzo impattava sulle due pattuglie dei Carabinieri.

Feriti tre dei quattro carabinieri (due in modo grave) ed il conducente della BMW.

I feriti più gravi immediatamente venivano affidati alle cure del personale sanitario del Suem118 di Lamezia e Maida ed accompagnati al vicino ospedale civile. Una terza ambulanza proveniente da Tiriolo prelevava il conducente della BMW che veniva trasferito presso struttura ospedaliera per ulteriori accertamenti.

Intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.