Incidente mortale a Rende nei pressi dell’Unical, la vittima è un 75enne, investito da una Smart di colore rosso guidata da un 61enne.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia provinciale e stradale, gli agenti della Polizia municipale e i carabinieri per effettuare tutti i rilievi.

La strada statale 107 “Silana Crotonese” è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 23.8, a Rende, a seguito delle ripercussioni sul traffico dovute a un incidente avvenuto sulla viabilità comunale. Il traffico è deviato con indicazioni sul posto.

Il personale Anas è impegnato nella gestione del traffico.

+++AGGIORNAMENTO++++

RIAPERTA LA SS107 ‘SILANA CROTONESE’ A RENDE (CS).

CIRCOLAZIONE DI NUOVO REGOLARE.