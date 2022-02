Chiuse le indagini per l’inchiesta della DDA denominata “Alibante” diretta dalla procura di Catanzaro.

31 le persone indagate e 11 le posizioni stralciate.

Tra le posizioni stralciate anche quelle del giornalista ed ex direttore di LaCNews24 Pasquale Motta, la sua posizione dovrebbe andare verso l’archiviazione.

L’operazione aveva coinvolto la cosca Bagalà di Nocera Terinese e Falerna del 3 maggio 2021 e ha coinvolto 19 persone. L’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip distrettuale aveva portato all’arresto in carcere di 7 indagati, 10 erano finiti ai domiciliari, mentre due erano state le interdizioni.

I nomi degli indagati

Carmelo Bagalà

Domenico Aragona

Ferdinando Aragona

Francesca Bagalà

Maria Rita Bagalà

Emilio Barletta

Peppino Calidonna

Francesco Cardamone

Renzo Cardamone

Antonio Cario

Alfredo Carnevale

Giovanni Costanzo

Vincenzo Dattilo

Francesco Antonio De Biase

Luigi Ferlaino

Alessandro Gallo

Mario Gallo

Raffaele Gallo

Antonio Gedeone

Umberto Gedeone

Andrea Gino Giunti

Roberto Isabella

Giovanni Eugenio Macchione

Vittorio Macchione

Antonio Rosario Mastroianni

Vittorio Palermo

Eros Pascuzzo

Benito Provenzano

Alessandro Rubino

Antonio Pietro Stranges

Maria Rosario Virardi