Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta questa mattina alle ore 7.10 circa per incendio abitazione in via Cavour nel comune di Nocera Terinese.

Interessata dal rogo l’unità esterna del condizionatore e materiale di vario genere posto sul balcone dell’appartamento.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza di due bombole di Gpl situate nel balcone ed utilizzate per alimentare il piano cottura e per il riscaldamento dell’acqua nonché alla completa estinzione delle fiamme evitando il propagarsi delle stesse all’interno dell’abitazione. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza. L’origine del rogo di natura accidentale.