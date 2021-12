In Sicilia 662 nuovi casi di Covid e 4 morti, ricoveri stabili

PALERMO (ITALPRESS) – Migliorano leggermente i numeri del Covid in Sicilia. I nuovi contagiati, secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 662, in flessione rispetto ai 729 registrati nelle 24 ore precedenti nonostante un numero maggiore di tamponi effettuati, 32.711, che produce un tasso di positività pari al 2%. Più sostenuta la discesa dei decessi, 4 (-5), mentre sono 748 i guariti. Tra i dati più confortanti il calo degli attualmente positivi, 77 in meno per un numero complessivo che registra un dato pari a 12.560. Lievissimo decremento dei reparti ordinari, 307 (-1), altrettanto lieve l’aumento delle terapie intensive, 44 (+1) con 3 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 12.209 persone.

