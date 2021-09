In Sicilia 1.348 nuovi casi di Covid e 21 decessi ma calano i ricoveri

PALERMO (ITALPRESS) – La Sicilia sempre prima per numero di nuovi casi. I nuovi positivi rilevati dal ministero della Salute attraverso il suo consueto bollettino sono 1.348, in crescita rispetto ai 1.182 di ieri. Il tasso di positività, calcolato su un numero di tamponi processati pari a 21.978, sale al 6,13%. Calano invece i decessi, 21 (-2), ma su questo dato la Regione siciliana informa che tra i decessi comunicati in data odierna 2 sono deceduti ieri, 6 giovedì, 12 il primo settembre e 1 il 3 agosto. I guariti sono 1.322, gli attualmente positivi crescono lievemente di 5 unità raggiungendo il numero complessivo di 28.130. In leggera discesa la pressione sugli ospedali con 842 degenti ricoverati nei reparti ordinari (-7), e 115 nelle terapie intensive (-3) con 12 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 27.173 persone.

(ITALPRESS).