La morte di Walter Schepis, dopo tantissimi anni viene ricordata a Taurianova e a Roma con intensità emotiva da far venire le pelle d’oca. Il ricordo della memoria di Walter non è più patrimonio della sinistra italiana, la stessa presidente del consiglio dei ministri, leader della destra italiana, prende carta e penna ed invia una bella lettera al papà di Walter, Francesco. Un gesto molto apprezzato dalla famiglia del povero dirigente del Pds morto prematuramente a Roma in un incidente stradale con la sua moto. Per Walter Schepis negli anni a Taurianova sono arrivati ministri, deputati, senatori e segretari di partiti per ricordare il suo breve impegno politico nella direzione nazionale dell’ex Pci nelle sue varie trasformazioni. Walter per tanti giovani è ancora oggi un punto di riferimento politico.