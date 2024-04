Illuminazione a Palermo, Amg riaccende oltre cento punti luce

PALERMO (ITALPRESS) – Due grossi interventi di riparazione ultimati ed oltre cento punti luce riaccesi, a Palermo. Gli operatori di AMG Energia hanno definito due attività di manutenzione nella zona compresa fra le vie Maggiore Toselli, Marchese di Villabianca, Cordova, Streva e Ugdulena e in piazza Ignazio Florio-via Principe di Granatelli.

Nella zona di via Toselli-Marchese di Villabianca gli operatori della società partecipata del Comune hanno riparato un guasto di ingente entità a carico di uno dei due circuiti che alimentano gli impianti di illuminazione, che si è ripresentato dopo una precedente riparazione: si tratta di impianti ormai datati, con criticità note legate al fisiologico invecchiamento e per questa ragione maggiormente esposti a guasti. Gli impianti, accesi in modalità alternata dopo un primo intervento tampone, sono adesso tornati in funzione in modo regolare, fanno sapere dalla società. Sempre in questa zona sono in fase di definizione altri due interventi di manutenzione: su uno dei due circuiti che alimentano gli impianti di illuminazione della zona compresa fra via Imperatore Federico e via Sampolo (circuito Imperatore Federico-Sampolo1) e su una delle linee che alimenta l’illuminazione della zona compresa fra via Ferri e via Cirrincione (circuito Cirrincione-Ferri1). Terminata la riparazione anche del guasto a carico dell’impianto di illuminazione di piazza Ignazio Florio: qui l’intervento è stato completato con la riaccensione di oltre 15 singoli centri luminosi che richiedevano interventi specifici su componenti ed apparecchiature fra la piazza e via Principe di Granatelli.

“L’Amministrazione comunale lavora in piena sinergia con la sua partecipata AMG Energia – sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Salvatore Orlando -. Dalla manutenzione ordinaria alle attività straordinarie appena autorizzate come la ricollocazione dei pali dismessi per problemi di pubblica incolumità, è ripartito un processo che è volto a migliorare il servizio offerto alla città anche attraverso la riqualificazione di una fetta importante di impianti che a breve saranno consegnati ad AMG”. “Il riconoscimento e la valorizzazione della società come braccio tecnico del Comune – aggiunge il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma – sono elementi fondamentali del percorso di crescita e di trasformazione avviato”.

Un altro intervento di manutenzione è in corso a Boccadifalco, sulla linea che alimenta l’illuminazione di via San Martino. AMG Energia sta predisponendo, infine, con la collaborazione delle maestranze Coime che effettueranno le opere di scavo, le attività per sostituire un tratto di cavo vetusto in via Messina Marine all’altezza di via Diaz: verranno riaccesi oltre 80 punti luce nella zona compresa fra le vie Alagna, Pigafetta, Funaioli.

– foto ufficio stampa AMG Energia –

(ITALPRESS).