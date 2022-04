Annunciata pubblicamente da Francesca Agostino (ideatrice e fondatrice di Network Mediterraneo), al fianco dell’on. Vittorio Sgarbi, nel corso del convegno sulla biennale dello Stretto lo scorso 15 aprile alla Camera dei deputati, la proposta di legge d’iniziativa del celebre critico d’arte e parlamentare italiano oggi è formalmente agli atti parlamentari. Presentata lo scorso 22 aprile, l’Atto Camera n. 3573 dispone il «Riconoscimento del tramonto sul cratere del vulcano Stromboli quale fenomeno naturale e paesaggio culturale immateriale d’interesse nazionale nonché istituzione di un fondo per la promozione turistica dei comuni dai quali esso è visibile». La proposta di legge di Vittorio Sgarbi recepisce e rilancia l’iniziativa promossa dal Network Mediterraneo, il Comitato calabrese che da anni promuove con molteplici iniziative la valorizzazione turistica e promozione a livello internazionale di uno scenario unico al mondo, quale è senza dubbio il tramonto sul cratere del Vulcano Stromboli. Si tratta di un paesaggio visibile solo da alcune zone delle coste calabresi e siciliane orientate sul tirreno, in particolari date a seconda della variazione del punto di osservazione e delle congiunture astrofisiche. Esprime soddisfazione Francesca Agostino, promotrice dell’iniziativa, che nel ringraziare l’onorevole Vittorio Sgarbi per aver compreso la peculiarità e soprattutto le potenzialità di tale proposta commenta: «Un modo innovativo di concepire il turismo, secondo un metodo che punta non a creare o inventare nuove attrazioni, ma a valorizzare quelle esistenti, specie quei paesaggi universali e unici al mondo che già hanno influenzato nei secoli l’arte, la letteratura, la musica e la poesia e che certamente possono divenire attrazioni per il turismo mondiale al pari di altri fenomeni naturali di eccezionale bellezza estetica, dalla fioritura dei ciliegi in Giappone all’aurora boreale in Islanda, Finlandia o Norvegia. L’approvazione della proposta entro la legislatura corrente,», continua Agostino, «rappresenterebbe un’enorme opportunità per l’innovazione dell’offerta turistica del Sud Italia, un’offerta che sappia fare della sua prorompenza e bellezza estetica eccezionale e universale il proprio punto di forza e il principale elemento di attrazione, accompagnando uno sviluppo e rivitalizzazione economica e infrastrutturale». Una soddisfazione condivisa tra i fondatori del Network Mediterraneo, Edoardo Zannoli, Marzia Matalone, Maria Fedele e Rocco Polistena.

La proposta di legge è consultabile cliccando su questo link

https://www.camera.it/leg18/126?tab=1&leg=18&idDocumento=3573&sede=&tipo=