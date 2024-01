DI CLEMENTE CORVO

Ieri mattina, presso la sala Versace del Cedir, a Reggio Calaria, si è svolto il Congresso Provinciale di FI, primo banco di prova del neo Coordinatore Regionale On.le Francesco Cannizzaro.

In una sala gremita in ogni ordine di posto, alle ore 10 esatte sono inziati i lavori del congresso, presieduto dall’ On.le Fulvio Martuscello, Deputato di FI al Parlamento Europeo.

Si è iniziato subito con l’elezione del Coordinamento della grande Città di Reggio Calaria che ha registrato la nomina a Coordinatore del Consigliere Comunale Antonino Maiolino, e dei componenti il coordinamento Grande Città:: Candeloro Imbalzano, Giuseppe Eraclini, Paolo Paviglianiti, Domenica Aricò, Matteo Siclari, Gaetano Nucera

A seguire l’On.le Martuscello ha proseguito i lavori del congresso con la nomina a Coordinatore Provinciale dell’ On.le Giovanni Arruzzolo, eletto per acclamazione, e letto i nomi dei componenti il nuovo esecutivo del Coordinamento Provinciale.

Antonio Cosimo Pio Trimboli, Vincenzo Mazzaferro, Vincenzo Barca, Aurelio Leuzzi, Alberto Morano,Teodoro De Maria, Giovanni Genovese, Martina Iannì, Sebastiano Stranges, Stefania Calderone, Francesca Pizzi, Felicia Giannetta, Roberto Vizzari

Tra i nomi dei componenti il nuovo Coordinamento c’è anche il consigliere e capogruppo di Forza Italia al consiglio comunale di Turianova Sebastiano Stranges (Nello), forzista di lungo corso, considerato uno degli uomini più vicini all’ On.le Cannizzaro in provincia di Reggio Calabria, tanto che l’estate scorsa, proprio il Deputato Azzurro, lo ha voluto anche nel Comitato Regionale dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani, in quota Forza Italia, con la Presidente Rosaria Succurro.

Dopo i lavori congressuali ci sono stati prima gli interventi di alcuni rappresentanti del partito presenti in sala e a seguire quelli del tavolo dei relatori.

Il primo ad intervenire è stato l’On.le Cannizzaaro che come al solito è riuscito ad entusiasmare il numerosissimo pubblico trasciandolo in un susseguirsi di applausi e cori da stadio.

Più pacati, ma altrettanto efficaci gli interventi del Ministro Tajani e del Governatore Occhiuto che, purtroppo poco dopo il suo intervento, durante il rientro a Cosenza dove avrebbe dovuto partecipare al congresso provinciale di FI, è stato coinvolto in un grave incidente sull’autostrada nel tratto tra Pizzo e Lamezia. Nell’impatto, la segretaria del Governatore ha subito un forte trauna cranico e si è reso necessario il ricovero urgente in ospedale, per gli altri occupanti della vettura, per fortuna, tanto spavento e qualche contusione.

La redazione di Approdo Calabria esprime i più sinceri auguri di pronta guarigione al Presidente Occhiuto e a tutti i passeggeri coinvolti nell’incidente.