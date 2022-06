“Un onore poter prendere parte ad un evento di straordinario valore che è diventato nel tempo una lieta tradizione nella nostra città e che rende il giusto merito ad un’organizzazione importante come la Croce Rossa Italiana, che tanto bene ha fatto a livello nazionale ed internazionale quanto nella nostra realtà territoriale”. Il sindaco facente funzione della Città Metropolitana Carmelo Versace ha preso parte alla fiaccolata conclusiva della giornata di iniziative promosse dalla Croce Rossa Italiana con la XVI Gara regionale di primo Soccorso svoltasi a Reggio Calabria.

“Un momento di grande impatto emotivo – ha aggiunto Versace – un’iniziativa che ha messo in vetrina il grande senso civico e lo spirito di solidarietà che da sempre caratterizza la splendida realtà della Croce Rossa sul nostro territorio, animata dalle attività di decine di volontari sempre pronti ad intervenire al servizio della nostra comunità”.

La cerimonia, patrocinata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, ha avuto inizio presso l’Arena dello Stretto sul Lungomare Falcomatà, per poi proseguire idealmente verso la Città di Solferino, dove il prossimo 25 giugno, in ricordo della sanguinosa battaglia che ispirò Henry Dunant, primo Premio Nobel per la Pace della Storia e fondatore della Croce Rossa, si celebrerà appunto lo spirito della Croce Rossa e di tutte le persone che ne fanno parte.

“Ringrazio il Comitato Regionale Cri della Calabria per aver voluto anche quest’anno onorare la nostra Città attraverso l’organizzazione di questo evento all’insegna della solidarietà. Da parte nostra, come istituzioni del territorio, abbiamo il dovere di sostenere e promuovere queste iniziative per l’alto valore sociale che esprimono. Significativo poi che per questa iniziativa si sia deciso di dedicare un logo apposito celebrativo del cinquantesimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi. Segno anche questo del fatto che una realtà importante come la Croce Rossa sia aperta alle istanze del territorio e le rappresenti orgogliosamente portando alto il nome della nostra Città”.