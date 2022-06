Il Sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, si è recato oggi in visita in Questura dove ha incontrato il Questore Maurizio Agricola. L’incontro, avvenuto all’indomani del saluto al Prefetto, si inquadra nell’ottica dell’istituzionale collaborazione tra i massimi rappresentanti del Capoluogo, tutti impegnati ad interagire per garantire la sicurezza del territorio, rimuovendo gli ostacoli che minano la libera e pacifica convivenza civile.