Mattinata di comprensibile felicità per due famiglie di Taurianova che nel Municipio hanno ricevuto le chiavi degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a loro assegnati dal Comune. La consegna degli appartamenti è avvenuta contestualmente alla firma del previsto contratto temporaneo da parte anche del sindaco Roy Biasi, completa l’iter con cui gli Uffici Comunali – continuando lo scorrimento della graduatoria in vigore – e riguarda i complessi di via Trento e Trieste e di via Filippo Meda, di cui è proprietaria l’Aterp.

Si arriva all’odierna doppia assegnazione in ottemperanza ad un indirizzo amministrativo che, coniugando trasparenza ed efficienza, ha potuto beneficiare in questi anni dell’impulso politico offerto dal consigliere comunale Raffaele Scarfò, a cui il sindaco aveva dato una delega specifica fuori giunta, esauritasi dopo la recente elezione dello stesso a presidente del consiglio comunale.

«Questa assegnazione – commentato Biasi e Scarfò in una dichiarazione congiunta – oltre a offrire ai nostri concittadini una risposta pronta per assicurare il diritto alla casa, avviene parallelamente alla prosecuzione dell’ampia ricognizione che i nostri uffici stanno effettuando per verificare lo stato del vasto patrimonio abitativo diffuso sul territorio, tra alloggi dell’Azienda regionale e del Comune». L’operazione che l’amministrazione comunale sta portando avanti, intensificando le future assegnazione e nello stesso tempo controllando i titoli delle assegnazioni passate, è improntata alla esaltazione del binomio prontezza e legalità, e si sta muovendo anche attraverso una continua interlocuzione con l’Aterp per inserire gli stabili taurianovesi nel Piano di manutenzione straordinaria a cui l’Aterp sta lavorando su base provinciale. «I due alloggi consegnati oggi – proseguono Biasi e Scarfò – fanno parte di uno stock di 5, di cui altri 2 saranno oggetto di una imminente ristrutturazione preliminare all’assegnazione che faremo a breve, e uno che abbiamo messo a disposizione perché diventi, in caso di bisogno, una Casa protetta per donne vittime di violenza, nell’ambito del protocollo d’intesa voluto dalla Presidenza della giunta regionale».

Un quadro di insieme delle politiche abitative che vede l’amministrazione comunale parte attiva anche rispetto all’efficienza che i suoi delegati hanno mantenuto, partecipando alla Commissione alloggi del Circondario del Tribunale di Palmi, organismo titolato a stimolare la assegnazioni nella Piana di Gioia Tauro.

«Per assicurare alle famiglie richiedenti la necessaria serenità e criteri di giustizia – concludono Biasi e Scarfò – abbiamo investito risorse, economiche e umane, oltre che una attenzione politica continua che ora vogliamo confermare in vista del prossimo bando. Sappiamo che la pandemia, qui come altrove, ha creato non pochi problemi di informazione e di accesso, ecco perché gli uffici stanno prestando tutta la cura necessaria in modo da offrire le giuste opportunità a chi coltiva una legittima speranza rispetto alla quale, come anche ci ha fatto intendere la gioia che i visi degli odierni assegnatari ci hanno trasmesso, vogliamo che nessuno rimanga indietro per colpa della burocrazia o dell’arbitrio, assegnando come possiamo alloggi che devono essere a norma e realmente confortevoli».



