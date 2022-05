Ha avuto luogo questa mattina a Lamezia Terme l’incontro programmato tra il segretario nazionale del Pd Enrico Letta e il gruppo del partito in Consiglio Regionale.

Il proficuo confronto è stato introdotto dal capogruppo del Pd a palazzo Campanella Domenico Bevacqua che ha ringraziato il segretario nazionale per la sua presenza in Calabria e per la partecipazione all’iniziativa a sostegno della candidatura a sindaco di Catanzaro di Nicola Fiorita.

Bevacqua ha sottolineato la forte sinergia che si è costruita tra il partito regionale guidato dal segretario Nicola Irto e il gruppo consiliare «con l’obiettivo – ha dichiarato il capogruppo – di rafforzare, irrobustire e rendere più capillare la presenza del partito sui vari territori dopo lo svolgimento dei congressi e, al contempo, fare in modo che l’azione del gruppo del Pd in Consiglio regionale possa essere ancora più efficace in sintonia con le altre forze politiche dell’opposizione».

Tanti i temi affrontati durante la riunione che ha registrato gli interventi di Ernesto Alecci, Raffaele Mammoliti e del segretario regionale Nicola Irto.

Si è spaziato dal Pnrr al porto di Gioia Tauro, con approfondimenti sulle infrastrutture materiali e immateriali, sulle politiche ambientali, del lavoro e sociali. Si è discusso anche sull’importanza dell’alta formazione per dare l’opportunità ai giovani calabresi di potere spendere sul territorio in cui sono nati le proprie competenze e professionalità.

Particolare attenzione, infine, è stata posta sul tema della sanita e sulle questioni legate all’autonomia differenziata.

Il segretario nazionale del Pd Enrico Letta, confermando la sua attenzione per la Calabria, ha apprezzato lo spirito collaborativo e la voglia di fare squadra per dare forza e vigore al progetto di rigenerazione del partito calabrese messo in campo dal segretario regionale Nicola Irto e ha condiviso i tanti spunti di riflessione venuti fuori nel dibattito di Lamezia. Il segretario Letta ha poi assunto l’impegno di realizzare, a breve, nuovi momenti di riflessione e confronto collettivo con i vari livelli territoriali del Pd calabrese e con il gruppo regionale per rendere stabile e sempre più efficace la filiera che va dai territori al governo nazionale.