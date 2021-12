Sabato 18 dicembre, presso l’Uliveto Principessa Resort di Cittanova, si è svolta la Conviviale dello scambio degli auguri del Rotary Club di Polistena, alla quale hanno preso parte tutti i dirigenti ed i soci del Club e consorti.

L’incontro, nel quale sono state tirate le file dei primi sei mesi di attività, è stato caratterizzato dalla relazione introduttiva del Presidente Gaetano Vaccari che ha inteso omaggiare la figura dell’amico e rotariano Luigi Mamone, scomparso prematuramente qualche giorno prima in maniera drammatica. L’emozione ha trafitto i cuori e gli sguardi affranti di tutti i partecipanti che hanno inteso accogliere con estremo piacere la volontà del Presidente di ricordare il compianto Luigi Mamone condividendo un minimo di silenzio subito dopo la riproduzione degli inni.

L’assistente del Governatore, avv. Sonia Lampasi, non potendo intervenire personalmente, ha inteso inviare il seguente messaggio: … non posso essere con voi fisicamente ma lo sono con il cuore. Ho potuto conoscervi in questi mesi e ho visto un club unito in amicizia e volenteroso di fare rotariano. Sempre attivo e fucina di progetti importanti per il territorio, nonostante la giovane età, ha saputo cogliere il senso del Rotary e impeccabile nel rispetto della forma, al punto da colpire positivamente il Governatore. Un pensiero non posso non esprimere per il socio Luigi Mamone del Rotary di Gioia Tauro, scomparso troppo prematuramente, vittima dell’avidità della società più attenta al soldo che ai veri valori della vita. Lui era un Uomo eccelso, chi l’ha conosciuto perde un portatore di sani e virtuosi valori. Allora pensando ai volari importanti: famiglia, amicizia, rispetto per altro, perdono …. Che voglio augurarvi un sereno Natale di Riflessione sul vero senso della nostra esistenza”.

Dopo la fase ufficiale, la serata è proseguita con la canonica cena degli auguri in un clima di allegria e affettuosità con la premiazione dei figli dei Soci nati durante questo anno rotaryano: Pietro, Aurora, Alice, Leonardo e Giovanni