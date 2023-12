Il Rotary Club di Gioia Tauro organizza la terza edizione di “Forme e colori a Sala Fallara: le donne artiste, tra pittura e poesia”

E’ tutto pronto per la terza edizione di “Forme e colori a Sala Fallara di Gioia Tauro”, mostra collettiva permanente dal 14 dicembre 2023 al 13 gennaio 2024. Dopo il grande successo di pubblico e di critica della scorsa edizione l’attesa è notevole.

L’evento è organizzato dal Rotary Club di Gioia Tauro, presieduto dall’Avv. Domenico Infantino, con la confermata direzione artistica di Totò Castellano, il patrocinio della Città Metropolitana, del Consiglio Regionale e del Comune di Gioia Taurro. La manifestazione sarà dedicata alle donne artiste (protagoniste del meraviglioso mondo dell’arte) e alla figura della grande pittrice Artemisia Gentileschi (antesignana delle donne artiste).

Dopo la cerimonia di apertura fissata per il 14 dicembre, tra gli eventi programmati il 18 dicembre vi sarà un defilè delle allieve del Liceo Artistico Nicola Pizi di Palmi. Il 20 dicembre è prevista una conversazione della Prof.ssa Arch. Maria Francesca Masseo sulla “Natività nell’arte”. Il 21 dicembre il Prof. Franco Luzza terrà una conversazione su “Monna Lisa-La donna di Leonardo”. Il 28 dicembre vi sarà un incontro con la poesia delle poetesse Maria Frisina, Lina Maiolo, Caterina Sorbara e Maria Daniela Timpani, con declamazione a cura dell’attrice Carmen Orso e l’intervento della Prof.ssa Enza Versace. Il 3 gennaio il Maestro Restauratore Giuseppe Mantella terrà una lectio su “l’Estasi di Santa Teresa del Bernini, un capolavoro tra cielo e terra”. Il 5 gennaio l’avv. Domenico Infantino terrà una conversazione su “Artemisia Gentileschi: la donna, l’artista e il suo tempo” , l’avv. Maria Astrid Fiumara affronterà il tema “dall’onta della violenza al riscatto anche attraverso la giustizia” e l’Arch. Maestro Carmelo Raco interverrà sulle “donne artiste dopo Artemisia Gentileschi”. Il 10 gennaio toccherà al critico d’arte Prof. Marcello Anastasi relazionare su “Mattia Preti-genio calabrese”. Saranno protagoniste della permanente, con l’esposizione delle loro creazioni, le seguenti talentuose artiste calabresi: Pina Anastasio, Maria Teresa Borgese, Adriana Brando, Domenica Albina Bruzzese, Adele Canale, Maya Carnevali, Maria Frisina, Giusy Gaglianò, Gledia Gigante, Emma Guerrisi, Antonella Larosa, Marilena Leuzzi, Elisabetta Macrì, Caterina Mauro, Ambra Miglioranzi, Rosalba Monterosso, Graziella Papalia, Cettina Plastina, Neve Pinto, Lilly Raco, Nadia Riotto, Laura Rutigliano, Lucia Saffioti, Isabella Spinelli, Maria Daniela Timpani e Domenica Vecchio.

Il 13 gennaio è prevista la cerimonia di chiusura con la partecipazione del Governatore del distretto Rotary 2102 Dott. Franco Petrolo, del Sindaco Aldo alessio e dell’On. Domenico Giannetta che porterà il saluto del Consiglio Regionale.

A tal riguardo nell’ambito della manifestazione sono programmati eventi per celebrare Artemisia Gentileschi, universalmente considerata una grande pittrice (antesignana delle donne nell’arte), della quale sarà rappresentato il profilo artistico e ne sarà tratteggiata la complessa personalità.

La rassegna è caratterizzata dalla partecipazione di ben 30 artiste pittrici e 4 poetesse, con la partecipazione del Liceo Artistico di Palmi.

Nel corso della manifestazione sono previste quattro conversazioni sui temi centrali dell’evento, due giornate nel corso delle quali le artiste realizzeranno in presenza di pubblico le loro opere, una rappresentazione delle allieve del Liceo Artistico con sfilata di abiti confezionati dalle medesime allieve, una giornata dedicata alle poetesse (con lettura selezionata delle loro poesie).