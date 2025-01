Questa mattina, presso la sede della Questura di Reggio Calabria, il Questore ha incontrato gli Ispettori della Polizia di Stato recentemente assegnati dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza alla Questura e ai Commissariati presenti sul territorio provinciale.

Durante l’incontro, sono stati illustrati i principali obiettivi operativi che la Questura si pone per il futuro, in particolare la lotta contro la criminalità organizzata, il controllo del territorio, la tutela dei diritti dei cittadini e la promozione di un rafforzato rapporto di fiducia tra le istituzioni e le comunità locali.

I neo assegnati, in numero di 27, disimpegneranno il loro servizio presso la Questura di Reggio Calabria ed i Commissariati distaccati della provincia.

Il Questore La Rosa ha augurato agli Ispettori buon lavoro, aggiungendo che il loro arrivo rappresenta un valore aggiunto per la comunità e un rafforzamento delle attività operative della Polizia di Stato nella provincia di Reggio Calabria.