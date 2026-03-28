Elezioni Comunali Taurianova, Maria Fedele tra le candidature autorevoli dopo l’ottima gestione della Capitale del libro

Cari amici e concittadini,

con infinito orgoglio e profondo senso di gratitudine per il privilegio di aver servito la nostra comunità, annuncio la mia nuova candidatura al consiglio comunale della nostra città, sempre accanto al sindaco Roy Biasi, guida sicura, salda e visionaria che condivide con me l’impegno per il bene comune e il sogno di una Taurianova sempre più bella.

Nel mio mandato come assessore, ho posto mente e cuore in ogni iniziativa per valorizzare le nostre origini e spingere le nostre menti verso vette sempre più elevate. Tra i traguardi raggiunti con passione collettiva: il riconoscimento di Taurianova come Capitale italiana del libro 2024, che ha reso grande il nostro nome in tutta Italia; la riapertura della biblioteca comunale, elevata anche a presidio Nati per Leggere per nutrire le menti dei nostri bimbi più piccoli; l’ideazione di Nati per la Cultura, seme di futuro per le nuove generazioni; la recente realizzazione della Via dei Poeti, omaggio vivo alla nostra ispirazione più autentica; l’istituzione del Borgo Sociale, ponte di accoglienza per immigrati e cittadini; e il sostegno fattivo alle associazioni del nostro territorio, rese più vitali e feconde nel tessuto sociale, con eventi e progetti condivisi, grazie anche alla nostra straordinaria Consulta.

Questi risultati, sono stati possibili grazie al sudore e alla dedizione di tutti noi, rafforzando l’orgoglio taurianovese e tessendo legami sempre più solidi. Eppure, il cuore della nostra città ci chiede ancora uno sforzo: attenzione ai più giovani, maggiore innovazione culturale e ancora più partecipazione attiva e democratica e dunque, accanto al sindaco Biasi per il prossimo mandato, mi impegno per dare finalmente forma alla Consulta Giovanile, una voce autentica per i nostri ragazzi, e per l’istituzione delle Commissioni Assessorili, che rappresenteranno uno spazio di confronto aperto per progettare tutti insieme il domani culturale (e non solo) di Taurianova. Nei prossimi giorni renderemo pubblico il nostro programma e vi prego di soffermarvi a leggerlo con attenzione.

In ultimo, con stima profonda e un invito appassionato alla partecipazione, vi chiedo di sostenermi per il futuro che meritiamo: unitevi a noi in questo cammino di speranza, concretezza e bellezza!

Taurianova continua a crescere, Taurianova non si ferma! ❤️🇮🇹