Polistena, Lucia Di Furia denuncia Marisa Valensise dopo la diffida firmata da 2400 cittadini. Domenica 29 marzo ore 17,00 conferenza stampa

Il Comitato a Tutela della Salute di Polistena informa tutti i soci e l’intera cittadinanza che domani alle ore 17:00, presso la sede del Comitato, si terrà una conferenza stampa ufficiale.

L’incontro è convocato per rispondere in maniera ferma, puntuale e inequivocabile alla denuncia presentata dall’ASP nei confronti del Comitato e, fatto ancor più grave, nei confronti di cittadini che hanno avuto il coraggio civico di denunciare pubblicamente disservizi e criticità della sanità.

Nel corso della conferenza:

verrà resa pubblica la diffida ricevuta dall’ASP;

sarà illustrata nel dettaglio la posizione del Comitato;

sarà ribadito con forza il diritto inalienabile dei cittadini a vigilare, segnalare e pretendere il rispetto degli standard di tutela della salute pubblica.

Respingiamo con determinazione ogni tentativo di intimidazione o delegittimazione nei confronti di chi esercita un diritto fondamentale: difendere la propria salute e quella della collettività.

Il silenzio non è, e non sarà mai, un’opzione.

La tutela della salute pubblica non è negoziabile e non può essere subordinata ad alcuna logica burocratica o istituzionale.

La cittadinanza è invitata a partecipare.