Il dott. Vincenzo Amodeo primario della cardiologia di Polistena ottiene il prestigioso premio alla XXII edizione Bronzi di Riace a Napoli. Al cardiologo Amodeo, riconosciuto dalla giuria, la dedizione a salvare vite umane. Al dott. Amodeo viene riconosciuto un carattere di ferro. Come dar torto alla giuria napoletana, Amodeo ha subito una guerra senza esclusione di colpi dall’ex commissario dell’Asp per non aver accettato imposizioni negative. La missione del primario è quella di aiutare i più deboli che stanno soffrendo in terra di Calabria una politica clientare nel mondo della sanità con una qualità dei servizi da terzo mondo. Il dott. Amodeo ci mette la faccia per aiutare tutti. La cardiologia di Polistena diventeta punto di riferimento nella provincia di Reggio Calabria, lo si deve al grande impegno della squadra del dott. Amodeo. Oggi il reparto di cardiologia raggiunge numeri da capogiro negli interventi chirurgici. Si diventa primi della classe con sacrifici, ma sopratutto nel non piegare la testa nei confronti di politici arroganti e manager della sanità che hanno vita lunga nel fare i lecchini alla politica clientelare.