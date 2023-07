Il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio Andrea Agostinelli ha preso parte al convegno promosso da Alis (Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile) dal titolo “L’Italia protagonista dello sviluppo euro-mediterraneo”.

Nel corso dell’evento, che si è tenuto a Taranto, è stato fatto il punto sulla crescita del settore della logistica, sulle politiche del Sud, sulle nuove sfide ed opportunità per le imprese e per lo sviluppo del Paese, alla presenza del viceministri delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi e della Giustizia Francesco Paolo Sisto, del Comandante Generale delle Capitanerie di Porto Ammiraglio Nicola Carlone, del presidente di Alis Guido Grimaldi e del Presidente dell’International Chamber of Shipping Emanuele Grimaldi.

In particolare, il presidente Agostinelli è intervenuto nel panel dedicato alla “Crescita economica del Sistema Italia tra portualità e traffici marittimi”.

Agostinelli si è soffermato sul ruolo centrale che il porto di Gioia Tauro ricopre all’interno del bacino internazionale del Mediterraneo. Primo porto di transhipment d’Italia e in continua crescita, lo scalo è collegato con 120 porto nel mondo e 60 nell’area del Mediterraneo dove, grazie alla sua posizione baricentrica tra il canale di Suez e il Golfo di Gibilterra, riveste una posizione da protagonista al centro delle rotte che collegano il Far East con il mercato globale.