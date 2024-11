Di Fameli Foti Rosa

L’Associazione musicale e culturale “Camerata Musicale Palmese” con direttore artistico M° Maria Beatrice Zoccali, in collaborazione con l’International Culture Foundation in partnership con l’Associazione Proloco di Palmi, l’Unpli Calabria e l’Unpli di Reggio Calabria, ha organizzato il Concorso Pianistico Internazionale “Il Pianismo di Francesco Cilea” città di Palmi, che si è tenuto dal 17 al 20 novembre 2024. Il maestro Zoccali, ha da sempre avuto una predisposizione verso le musiche per pianoforte composte da Cilea, ed ha ricevuto recentemente anche la cittadinanza onoraria di Varazze (SV) in Liguria; la città dove il maestro Francesco Cilea visse serenamente, dal 26 giugno 1909, ossia dal giorno del matrimonio assieme alla moglie Rosa Lavarello, i suoi ultimi attimi di vita. Ma tornando al Concorso musicale organizzato dal M° Zoccali, “Il Pianismo di Francesco Cilea” ha visto la partecipazione di giovani artisti provenienti da tutto il mondo. Nella giornata finale di mercoledì 20 novembre 2024, tra i numerosi talenti presenti e tra le varie categorie, sono stati assegnati i seguenti riconoscimenti: primo premio al pianista Daniele Giuseppe Marco di Chiaravalle (CZ), secondo posto alla giovane pianista di Molochio (Rc) Marie Claire Van Havere ex-equo con la giapponese Maruyama Nagino, terzo posto Agati Riccardo di Messina (Me) ex-equo con Stasi Lorenzo Rossano Calabro (Cs). Il premio assoluto categoria C sezione giovani ( 18 ai 21 anni) con 100/100 aggiudicato alla calabrese Marie Claire Van Havere di soli 18 anni. Il prestigioso “Premio Cilea” per la migliore esecuzione di un pezzo del grande compositore palmese Francesco Cilea è stato assegnato sempre alla giovanissima pianista Marie-Claire Van Havere, di madre calabrese e padre finlandese-belga. Presidente di giuria al Concorso Internazionale “Il Pianismo di Francesco Cilea” la pianista M° Maria Beatrice Zoccali. La commissione composta da noti docenti di Conservatorio e artisti di fama internazionale, rispettivamente i maestri: Marco Pasini, Giacomo Pellegrino, Daniela Geria e la pianista polacca Katarzyna Golofit. La diciottenne Marie Claire (classe 2006 nata a Reggio Calabria) ha sbaragliato tutti accaparrandosi ben tre riconoscimenti, in particolare l’ambito “Premio Cilea”; frequenta il Conservatorio “Francesco Cilea” ed è al 2° anno del Triennio Accademico nella classe di pianoforte del M° Roberto Giordano. Tra i tanti premi conseguiti dalla giovane pianista ci sono tantissimi primi premi assoluti, ne citiamo alcuni: “Orfeo Stillo” di Paola nel 2013, Concorso “AMA Calabria” (2017), “Concorso P. Mandanici” di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) (2019), Concorso “P. Serrao” di Filadelfia (2018) e il Secondo Premio e Premio Speciale dell’Orchestra Sinfonica Rossini al Concorso “Giovani in Crescendo” di Pesaro (2019), dove hanno partecipato 2500 ragazzi dai 6 ai 25 anni, provenienti da tutto il mondo. Ed ancora il primo assoluto al Concorso Benintende (di Sant’Eufemia) nel 2019. Ultimo ma non ultimo il Primo Premio Assoluto della prima edizione del Concorso Internazionale “Il Pianismo di Cilea”, nella categoria giovani pianisti fino a 21 anni, nonché del “Premio Cilea” e del Secondo premio ex-aequo nella categoria di esecuzione pianistica. Ma tornando al giovane talento calabrese Marie Claire Van Havere, in dicembre 2023 si è esibita al Teatro Marrucino di Chieti, dove ha eseguito musiche di Chopin. Si è esibita per i salotti della “Camerata Musicale Palmese” diretta dal M° Zoccali presso il Teatro “Manfroce” di Palmi (Rc), il 21 giugno alla “Festa della Musica”, e il 26 luglio, a conclusione della Masterclass del “C.I.S.M.A.” sempre presieduta dal M° Beatrice Zoccali. Marie Claire ha partecipato a masterclass tenute da Maestri di chiara fama come Leonid Margarius, Pavel Gililov, Alexander Kobrin, Roberto Cappello ed Eduardo Delgado. Marie Claire è presente regolarmente agli incontri della “Camerata Musicale Palmese”. Ritornando al Concorso “Il Pianismo di Francesco Cilea”, tenutosi a Palmi, durante la serata della premiazione di mercoledì 20 novembre 2024 scorso, presso la Casa della cultura “Leonida Repaci”, il Maestro Pasini presente in giuria, docente al Conservatorio di Novara, ha espresso nei confronti della giovane promessa calabrese Van Havere, parole piene di stima: “ha un quid in più, mi ha emozionato molto, indubbiamente trasmette musicalità! Questa pianista ha qualcosa di divino mentre suona!”.