Il Prefetto di Reggio Calabria Dott.ssa Clara Vaccaro in visita istituzionale all’Università Mediterranea di Reggio Calabria Il Rettore ha espresso al Prefetto, in nome dell'intera Comunità Accademica della Mediterranea, gratitudine per l'incontro odierno ed i migliori auguri di buon lavoro per il prestigioso ma importante e gravoso incarico