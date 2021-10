Grazie alla Lega, grazie all’emendamento del deputato calabrese Domenico Furgiuele ed alla sinergia con il vice ministro alle infrastrutture Alessandro Morelli, il porto di Saline Joniche rientrerà nel perimetro dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto.

Un passaggio significativo che apre nuove prospettive di natura economica e sociale per l’area interessata ma, in generale, per il comprensorio reggino e calabrese. Registriamo un’ulteriore dimostrazione di come la Lega lavori, attraverso i suoi rappresentanti, senza campanilismi territoriali, ma con attenzione alla crescita omogenea della nostra regione.

Attraverso l’azione congiunta del nostro deputato e del dicastero rappresentato da Morelli, e con la giusta cooperazione tra tutti gli attori coinvolti nell’iter, finalmente adesso si potrà pensare ad un porto e retroporto pronti, dopo troppi anni ed una lunga attesa rispetto delle soluzioni realmente propositive, a rappresentare una spinta verso il rilancio della zona, con le positive ricadute che ne conseguiranno.