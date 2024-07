BASTA CON LE PASSERELLE E LE BUGIE!!!!

Stanno cancellando il nostro DIRITTO alla SALUTE,con politiche che danno garanzia solo ai ricchi,a quanti si possono permettere di pagare la sanità privata.

Le liste di attesa si allungano ed il Presidente Occhiuto ( commissario anche per la sanità ),sta paralizzando l’Ospedale di Polistena.

Da tempo denunciamo la mancanza di MEDICI,infermieri e personale sanitario,sottolinea il dirigente pianigiano del PD Michele GALIMI,ma oltre alle solite arrogante passerelle,si registra il vuoto assoluto.

ORA TOCCA a TUTTE e TUTTI NOI!!!

VENERDÌ 26 luglio ore 18,30,

ci DOBBIAMO ritrovare davanti al cancello di entrata dell’Ospedale.

Si tratta di esternare tutta la nostra INDIGNAZIONE e la nostra RABBIA,rispetto all’indifferenza che sta caratterizzando l’ASP di Reggio ed il governatore regionale.

ORA è indispensabile la nostra presenza e la nostra forza,in maniera diversa diventeremmo RASSEGNATI e COMPLICI di tanta VERGOGNA.

Il nostro Partito,conclude GALIMI,e’vicino ai pazienti ed al comitato di lotta.

Il consigliere regionale Ernesto ALECCI ha già presentato una interrogazione al Commissario Occhiuto per sapere quali provvedimenti stia prendendo,rispetto all’agonia che l’ASP Reggina sta attuando nei riguardi del reparto di radiologia del nosocomio polistenese.

Non è umano che una divisione che raggiunge le 45 mila prestazioni annuali,veda mortificate i diritti degli operatori e dei pazienti.