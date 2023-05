Attività Impegnativa per i vigili del fuoco della Calabria nelle ultime 12h in particolare nelle province di Cosenza, Vibo Valentia e Reggio Calabria.

A Reggio Calabria a seguito condizioni meteo avverse con piogge e forti raffiche di vento, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 sono stati effettuati n° 69 interventi.

In particolare:

La caduta di un albero in via San Giuseppe del Comune di Reggio Calabria ha causato la morte di una persona.



In via Miniera nel comune di Reggio Calabria, le precarie condizioni di una gru di cantiere, hanno comportato l’evacuazione di alcune famiglie tutte occupanti uno stabile, limitrofo alla gru.



Inoltre sono stati effettuati interventi per alberi e rami caduti o pericolanti; interventi per dissesti statici (tettoie, lamiere, pali pericolanti, cornicioni pericolanti e simili); interventi per soccorso a persone e allagamenti.



Nel comune di Camini (RC) i vigili del fuoco sono intervenuti per una ricerca persona scomparsa che si è conclusa con il ritrovamento del malcapitato in buone condizioni di salute;

Nel comune di Reggio Calabra vi è stato un incidente stradale con ribaltamento della vettura che ha comportato il ferimento in modo lieve del conducente.

Per fronteggiare detta situazione il dispositivo di soccorso del comando di Reggio Calabria è stato incrementato con ulteriori 21 unità richiamate in servizio. Numerose le richieste di soccorso in via di espletamento.

Nella provincia di Cosenza oltre ai numerosi interventi causati dal maltempo, i vigili del fuoco del distaccamento di Rende sono stati impegnati per il recupero di una mucca scivolata in un dirupo. Durante le fasi di recupero, il personale si è trovato a prestare assistenza al bovino che ha dato alla luce un vitellino.

Nella provincia di Vibo Valentia da questa notte numerosi interventi per caduta alberi e tetti divelti.

Alle ore 7.30 inviato dal comando di Catanzaro personale vigilfuoco con autogrù ed autoscala nel comune di Pizzo in supporto alle squadre di Vibo Valentia.