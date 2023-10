Si è svolta, presso il Liceo Scientifico “M. Guerrisi”, nel mese di ottobre la seconda e ultima tappa della mobilità Erasmus Feeding the entrepreneur inside you, che ha visto il partenariato tra Italia e Finlandia.

L’evento è stato introdotto dai saluti di benvenuto della Dirigente Scolastica Dott.ssa Bruzzì Clelia, della Coordinatrice dei progetti Erasmus Prof.ssa Sturniolo Arianna e del Sindaco di Cittanova Cosentino Francesco, accompagnati dall’esecuzione degli inni nazionali da parte del Coro Stabile della scuola e seguiti dal tour dell’Istituto, guidato dagli stessi alunni.

In concomitanza alla cerimonia di benvenuto, si è celebrata la settima edizione degli Erasmus days, mettendo in evidenza la ricchezza culturale europea e le tante opportunità di apprendimento che questo progetto offre. È stata un’ottima occasione per promuovere l’importanza della mobilità europea e i successi del programma Erasmus+. In particolare, in questo anno europeo delle competenze, è risultato fondamentale riconoscere il valore della diversità culturale, per scoprire nuove culture, rafforzare le proprie competenze linguistiche e interculturali, sviluppare la propria occupabilità e abbracciare i valori europei di tolleranza, rispetto e diversità.

Il pomeriggio della prima giornata è stato allietato da balli tipici, coordinati dalla Prof.ssa Pensabene Eleonora, e dal tour di Cittanova, ad opera degli studenti del Guerrisi.

In linea con la tematica proposta dal progetto Scoprire l’imprenditore che è dentro di te, sono state organizzate, nel corso della settimana, varie visite ad aziende locali, quali Stocco & Stocco di Cittanova, l’Olearia Fazari, la Bottega Equo Solidale, la Fabbrica di profumi Carpentieri e la Cesteria dell’artigiano Mammoliti Aldo di San Giorgio Morgeto; proprio qui, nell’antico borgo, dopo aver visitato il Castello, studenti e docenti hanno avuto modo di gustare un prelibato panino al Chioschetto del re, gestito da due giovani imprenditori, Salvatore Raso e Francesco Mammoliti. Il team italiano e finlandese è stato poi accolto dalla ditta Callipo di Pizzo e, contestualmente, ha avuto modo di conoscere la città di Tropea, famosa per le sue cipolle rosse e per il suo mare cristallino.

Altra tappa importante della mobilità è stata la visita al caratteristico borgo di pescatori di Chianalea di Scilla e al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, dove sono custoditi i famosi Bronzi di Riace. Un’altra esperienza particolarmente interessante si è svolta presso Le Chicche bar, torroneria, gelateria e pasticceria dal 1945 di Taverna Francesco a Taurianova: qui, l’imprenditore ha spiegato e mostrato fattivamente in laboratorio la preparazione del torrone artigianale; i presenti hanno altresì avuto modo di degustare la prelibatezza di questo dolce tipico natalizio e sono stati, inoltre, ospiti della gelateria, nella quale sono stati loro gentilmente offerti gelati e granite.

Molto coinvolgenti sono stati i laboratori svolti a scuola, quali la visita e la lezione al planetario, tenuta dallo studente Caccamo Luigi e la lezione di italiano, tenuta dalle Prof.sse Zecca Gessica, Rigoli Caterina, Giovinazzo Concetta.



Durante la permanenza a scuola, nei momenti di pausa dalle attività previste, sono stati i banchetti di dolci tipici allestiti dalla Prof.ssa Iorianni Maria ad intrattenere gli ospiti, che hanno dimostrato notevole apprezzamento per la cucina italiana.

L’ultimo giorno ha visto la presentazione dei lavori da parte dei gruppi davanti alla commissione, composta dalla Dirigente, dalla Prof.ssa Sicari Marilena, rappresentante della nota fabbrica di torroni di Taurianova Sicari Antonio di Maria Sicari, da Fazari Antonio, titolare della famosa Olearia di San Giorgio Morgeto e da Taverna Fabio, rappresentante della celebre pasticceria Le Chicche di Taurianova. I giudici si sono dimostrati soddisfatti dell’operato dei ragazzi, tra i quali è risultato vincente il progetto “Bamboosa”, ideato da Larosa Annarita, Spataro Sofia e altri due ragazzi finlandesi, consistente nella creazione di gioielli in bamboo; gli studenti vincitori hanno ricevuto in premio delle creme e una bottiglia di olio.

La mobilità si è conclusa con la prima mostra che ha coinvolto gli imprenditori locali, tenutasi per la prima volta nell’androne del Liceo Scientifico “M. Guerrisi” e curata dalle docenti D’Agostino Giovanna, Ierace Pasqualina e Sicari Maura, durante la quale le seguenti aziende hanno esposto i loro prodotti: il Secolare di Ventra, il Bar Baconchi, Le Chicche di Taverna, l’Olearia Fazari, Olio Giacco, l’Azienda agricola Zangari, l’Azienda agricola Nardi, l’Essenza delle idee di Giovinazzo Lucia, la Bottega Equo Solidale di San Giorgio Morgeto.