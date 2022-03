Abbiamo letto la nota del gruppo di opposizione “Polistena Futura” che anche nei giorni scorsi ha preso una vera e propria “cantonata” sulla vicenda della morosità del pagamento per lo smaltimento dei rifiuti smentita qualche ora piu tardi.

Polistena, non solo non è comune moroso in tema di rifiuti, come falsamente affermato ma sta lavorando per rilanciare l’ambito dei servizi sociali.

Purtroppo stiamo assistendo dall’inizio del nostro insediamento avvenuto ad ottobre 2021, ad una regia occulta e plurima che punta ad indebolire Polistena della quale dovranno rispondere sul piano politico gli autori palesi e quelli sotto traccia.

Peccato che l’opposizione invece che schierarsi al fianco dell’Amministrazione Comunale a tutela della città presti il fianco a piccole operazioni di bottega di una bassezza infinita.

Non esiste nessun pericolo per le famiglie disagiate, Polistena é stata e sarà un baluardo nella difesa dei più deboli poiché, ad esempio, i servizi nelle strutture semiresidenziali del distretto sono tutti funzionanti e assicurati grazie al lavoro di tutti gli operatori sociali i quali non hanno mai smesso di garantire servizi alla popolazione.

Stessa cosa per ciò che riguarda la programmazione che dovremo rivedere e riavviare in accordo con gli uffici regionali.

Le altre questioni saranno definite a breve insieme agli altri colleghi sindaci a partire dall’assunzione necessaria di assistenti sociali.

Proprio mercoledì prossimo in accordo con la Regione Calabria si terrà una conferenza dei sindaci dove saranno esaminati i nodi e gli impegni che vincolano tutti i comuni dell’Ambito di cui Polistena è comune capofila, ruolo a cui non rinunciamo e che intendiamo rilanciare nell’interesse di tutti i comuni e della popolazione del distretto socio-assistenziale.

Da qualche giorno il settore sociale e l’ufficio del Piano di zona ha infatti un nuovo responsabile sul quale l’Amministrazione Comunale ha investito proprio per dare esclusività al settore politiche sociali e maggiore condivisione delle scelte e delle strategie con tutti i comuni del territorio.

Ricordiamo che il comune di Polistena si occupa di una infinità di questioni in ambito sociale, dalla gestione delle strutture alla programmazione dei servizi, dall’organizzazione dei PUC alla gestione dei fondi PAC-PON-FNA- Fondo povertà fino a giungere ai rapporti con i tribunali per i minori che richiedono davvero tantissimo tempo, risorse e personale da impiegare ogni giorno, specie perchè tali attività riguardano i numerosi nuclei familiari residenti nell’intero distretto e non solo a Polistena.

Polistena 27 marzo 2022

Dott. MICHELE TRIPODI

Sindaco di Polistena