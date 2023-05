Il 23 maggio 2023, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Giancarlo GIORGETTI, ha deliberato la nomina del Generale di Corpo d’Armata Andrea DE GENNARO a Comandante Generale della Guardia di Finanza

Il Generale di Corpo d’Armata Andrea De Gennaro ha ricoperto la carica di Comandante in Seconda della GdF dal 15 novembre 2022 e dal 10 maggio 2023 quella di Comandante Generale facente funzioni.

Biografia

Il Gen. C.A. Andrea De Gennaro è nato a Roma l’8 dicembre 1959, è coniugato ed ha tre figli.

Progressione in carriera

• Dal 1978 al 1982 frequenta il Corso di formazione ed il biennio di applicazione, per Ufficiali, presso l’Accademia del Corpo

• Al termine, con il grado di Tenente, è stato assegnato al Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Genova, dove ha assunto il Comando della Sezione Antidroga fino al 1984

• 1984/1987: Nucleo Centrale Polizia Tributaria di Roma, dove è stato assegnato prima alla sezione “Dogane e Monopoli” e poi alla 1^ Sezione Speciale

• 1987/1992: Aiutante di Campo di un Generale Ispettore a Napoli e Roma

• 1994/1998: Capo Ufficio “Relazioni Internazionali” presso il II Reparto del Comando Generale in Roma

• 1998/2001: Comandante Provinciale di Bergamo

• 2001/2004: Comandante del Nucleo Regionale Polizia Tributaria “Toscana” di Firenze

• 2004/2006: Capo Ufficio Operazioni al Comando Generale in Roma

• 2006/2007: Capo del V Reparto “Comunicazione e Relazioni Esterne” presso il Comando Generale, nonché Portavoce del Comandante Generale della Guardia di Finanza

• 2008/2010: Comandante Provinciale di Roma

• 2011/2014: Direttore Centrale per i Servizi Antidroga presso il Ministero dell’Interno

• 2014/2016: Comandante Regionale Toscana

• 2016/2017: Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, con sede in Napoli

• 2017/2020: Comandante dei Reparti Speciali e Comandante Aeronavale Centrale

• 2020/2022: Comandante Interregionale dell’Italia Centrale.

Titoli di studio e Attività di Docenza

• titolato “Corso Superiore di Polizia Tributaria”

• ha frequentato l’Istituto Alti Studi Difesa

• laureato in “Giurisprudenza” ed in “Scienze della Sicurezza Economico Finanziaria”

• Master di II livello presso l’Università Bocconi di Milano in Diritto Tributario Internazionale

• è in possesso del massimo grado di conoscenza della lingua inglese presso la Scuola Lingue Estere dell’Esercito

• ha frequentato presso la “Drug Enforcement Administration” degli U.S.A. un corso internazionale per specialisti antidroga

• ha svolto incarichi di docenza sia presso l’Accademia della Guardia di Finanza che presso la Scuola di Polizia Tributaria.

Incarichi Ricevuti

• nell’anno 2003, in occasione del semestre di Presidenza italiano dell’Unione Europea, è stato Presidente del “Gruppo Cooperazione di polizia” presso il Consiglio Europeo

• è stato, altresì, membro della delegazione italiana presso l’Unione Europea per la predisposizione dei regolamenti applicativi della Convenzione Europol nonché del Comitato Direttivo del progetto “PHARE/Riciclaggio”, sempre della Commissione Europea

• dal mese di giugno 2017 è Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo Assistenza Finanzieri.