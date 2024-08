Aveva acceso un fuoco per bruciare sterpaglie nel suo fondo agricolo, nelle campagne di Belvedere Spinello, nel Crotonese, ma ben presto la situazione gli è sfuggita di mano provocando un vasto incendio che ha lambito anche alcuni edifici vicini. Neppure in quel caso, tuttavia, l’uomo si è premurato di lanciare l’allarme. Le fiamme, per fortuna, erano state avvistate da una pattuglia della locale stazione dei carabinieri impegnata in un servizio di controllo del territorio, allarmata dal fatto che le fiamme si stavano pericolosamente avvicinando alle case. La prima preoccupazione dei militari è stata quindi quella di verificare l’eventuale presenza di persone, rischio scongiurato perché le abitazioni sono risultate disabitate.

Sul posto, intanto, erano già intervenute alcune squadre di “Calabria Verde”, che si sono adoperate per spegnere l’incendio, propagatosi su un’area complessiva di circa 2 ettari, interessata da vegetazione varia e sterpaglie. I carabinieri hanno quindi identificato il proprietario del fondo agricolo interessato dalle fiamme, nel quale peraltro risulta residente, che ha riferito di aver acceso il fuoco per bruciare delle sterpaglie, perdendone poi il controllo, ma senza dare alcun allarme o richiedere interventi per contenere i danni. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per incendio doloso.