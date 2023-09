Sparatoria questa sera alla Tonnara di Palmi, dove un uomo di 52 anni, Fabio Manolo Cosoleto, è stato ferito in un agguato. L’uomo era a bordo della sua autovettura in compagnia della moglie e del figlio piccolo quando sarebbe stato raggiunto da alcuni colpi di pistola provenienti da due persone a bordo di una moto.

La vittima dell’agguato è originario di Gioia Tauro e con precedenti penali, ed è rimasto ferito lievemente alla gola ed è stato trasportato in ospedale a Polistena, ma non sarebbe in pericolo di vita, rimasti illesi fortunatamente la moglie e il figlio.

Sono in corso le indagini di polizia e carabinieri.