Un uomo è morto colto da un malore mentre si trovava alla guida di un furgone a Lamezia Terme. La tragedia è avvenuta in via del Progresso, nei pressi dello svincolo di Lamezia in direzione Catanzaro, quasi sulla statale 280. Sul luogo sono arrivate le forze dell’ordine, i sanitari del 118 e personale dell’Anas. Disagi alla circolazione, con la deviazione del traffico sulla corsia di sorpasso.