Una miscellanea di intensi e straordinari momenti vissuti all’insegna della condivisione e del servizio, quella che ha visto per protagonista, sabato 12 novembre alle ore 17:30 presso la Sala Consiliare “D. A. Cardone” di Palmi, la celebrazione del decimo anniversario dalla fondazione dell’Inner Wheel Club di Palmi. “Una serata diversa dalle consuete commemorazioni”, ha esordito la Presidente del Club Mariateresa Saffioti, in cui noi socie abbiamo voluto dare rilievo alla storia di questi dieci anni caratterizzati da grande impegno, spirito di amicizia e realizzazione di costruttivi e concreti service”. I saluti istituzionali del Sindaco e del Presidente del Consiglio introducono gli interventi della socia fondatrice dell’Inner, Lavinia Saffioti e della Vicegovernatrice distrettuale, Anna Briante. A seguire, il premio “Donna dell’anno 2022” conferito alla dottoressa Rita Gerace, esempio di straordinaria dedizione e di elevate doti umane per la meritoria attività di accoglienza a favore di minori ucraini in fuga dalla guerra, è chiosato dalla sfilata, a cura della Vicepresidente Dorella Montebianco- Abenavoli, di gioielli di Gerardo Sacco, il quale, presente in sala grazie all’organizzazione ha generosamente offerto un proprio monile per scopi di carattere benefico: il ricavato della riffa è stato, infatti, destinato dal Club all’AIRC (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) che, da oltre cinquanta anni, opera per la promozione della ricerca e della prevenzione in campo oncologico. Grande successo di pubblico ed applausi per l’Inner Wheel Club di Palmi nel contesto di una serena e gioiosa festa di emozioni e di ricordi.