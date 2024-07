“L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria si unisce al cordoglio delle consorelle dell’Istituto Figlie di Maria Immacolata, stringendosi attorno al dolore dei familiari e dei tanti fedeli amici di Suor Maria Luisa Giovinazzo, esempio di mitezza e bontà”. E’ quanto riferisce Palazzo San Giorgio in una nota stampa in cui racchiude, da parte del Sindaco Giuseppe Falcomatà, dell’Assessora alle Politiche Sociali Lucia Nucera e dell’intero consiglio comunale, “la somma tristezza nell’apprendere della morte di una madre spirituale che, in ognuno di noi, lascia un indelebile ricordo di infinita umanità e dolcezza”.

“Suor Maria Luisa ha gestito per anni il servizio di pronta accoglienza per conto del Comune – recita ancora la nota del Comune – una donna buona, dal cuore immenso, capace di trasmettere il sentimento vero dell’accoglienza e della solidarietà come valori fondanti della comunità cittadina”.