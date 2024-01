La tragica notizia del gravissimo incidente avvenuto la notte scorsa a Rosarno in cui hanno perso la vita due giovani ragazzi, ha scosso tutta la nostra Città.

A causa del violento impatto che ha causato delle gravi ferite, hanno perso la vita un nostro concittadino, F.G. e J.M. di San Ferdinando; un terzo, versa in gravi condizioni ed è ricoverato al Gom di Reggio Calabria.

“Rivolgo a nome della Città di Rosarno e mio personale i più profondi sentimenti di cordoglio e vicinanza alle famiglie per la scomparsa di questi due ragazzi che in modo inaccettabile hanno perso la vita questa notte a causa di un incidente stradale. Le parole vacillano e vengono meno di fronte a tragedie così grandi. Al ragazzo ferito, auguriamo che possa presto essere dichiarato fuori pericolo dai medici.”