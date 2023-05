È con grande rammarico e marcato senso di dolore che il Fondatore e Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro Cav. Dott. Lorenzo Festicini esprime le condoglianze al Dott. Francesco Araniti per la perdita del padre. Pietro Araniti, come lo ricorda Festicini e come lo ricordiamo noi tutti, è stato un pilastro della politica reggina e si è sempre distinto per l’essersi battuto, con orgoglio e energia, a favore del popolo calabrese. È stato insomma il portavoce della nostra terra; e nei suoi trascorsi politici, è riuscito ad anteporre la giustizia sociale e il diritto, così come il principio collettivo, davanti a tutto quanto il resto. Da non dimenticare che nel 1980 la DC lo candida alla Provincia di Reggio Calabria. Viene eletto con il 52% dei suffragi, e di colloca come il secondo consigliere più votato d’Italia. Nominato assessore provinciale viene riconfermato dal 1985 al 1990. Nuovamente eletto al Comune nel 1989, concluse la propria attività amministrativa nel 1992.